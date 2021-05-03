أخبار عاجلة

بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة -
الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينين -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تبوك.. "فهد بن سلطان" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

Print
تبوك.. "فهد بن سلطان" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي تبوك.. "فهد بن سلطان" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
تناول عددًا من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات

تبوك.. 

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء اليوم رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحّب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر داعيًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم. وتناول العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة الأمير فهد بن سلطان.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان"

"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان"

المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة

المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة

بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة

بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة

في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة