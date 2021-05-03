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6265 بلاغًا إسعافيًّا تجاوبت معها "هلال مكة" خلال 20 يومًا من رمضان

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6265 بلاغًا إسعافيًّا تجاوبت معها "هلال مكة" خلال 20 يومًا من رمضان 6265 بلاغًا إسعافيًّا تجاوبت معها "هلال مكة" خلال 20 يومًا من رمضان
منها 338 أزمة تنفسية و345 إغماء

6265 بلاغًا إسعافيًّا تجاوبت معها

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال العشرين يومًا الماضية من شهر رمضان المبارك (٦٢٦٥ ) بلاغًا إسعافيًّا، تجاوبت معها الفِرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وسجلت بلاغات الأمراض المختلفة أعلى نسبة بـ(2400) بلاغًا، والحوادث المرورية بأنواعها (1670) بلاغًا، فيما سجلت الأزمات التنفسية ( 338) بلاغًا, والإغماء (345) بلاغًا، والسقوط (197) بلاغًا، وغيبوبة السكر ( 117) بلاغًا، والصرع (89) بلاغًا، والنزيف (55) بلاغًا، وألم في الصدر (97 ) بلاغًا، واشتباه جلطة (33) بلاغًا، إضافة إلى حالات أخرى بلغت ( 925).

ورفعت هيئة الهلال الأحمر من جاهزيتها في العاصمة المقدسة وفي الحرم المكي الشريف مع دخول العشر الأواخر من رمضان، وكثفت من أعداد المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الخطة التشغيلية في الحرم.

ويشارك فريق الدرجات النارية في المنطقة المركزية في إسعاف الحالات التي تحتاج إلى تدخُّل عاجل قبل وصول سيارة الإسعاف.

ويصل عدد المراكز الإسعافية في العاصمة المقدسة إلى (25 ) مركزًا، تعمل على مدار الساعة، ومجهزة بأحدث المعدات الإسعافية، ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف.

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني"، الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبُّع مساره.

كما يتيح التطبيق للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ، واللهجات الإغاثية الأخرى، والعديد من المميزات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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