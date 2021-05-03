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أمير الرياض يشدد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمطاعم

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أمير الرياض يشدد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمطاعم أمير الرياض يشدد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمطاعم
لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من "الفيروس" ورصد المخالفين

أمير الرياض يشدد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمطاعم

شدد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق التجارية والمطاعم؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين للحد من انتشار .

جاء ذلك إثر اطلاع الأمير فيصل على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض، حيث رصدت القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه خلال الأسبوع الماضي (13855) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأغلقت (472) منشأة و (42) مسجدًا، من خلال (55774) جولة رقابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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