"تويتر" يضيف ميزة "مساحة" تضم 600 متابع أو أكثر لجميع المستخدمين

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تتضمن تحديثات مثل عناصر التحكم في الأمان للمضيفين والمتحدثين

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" توفير ميزة "مساحات" التي تضم 600 متابع أو أكثر لجميع الحسابات، التي تم توفيرها بتحديثات جديدة بناء على مقترحات المستخدمين.

واستنادًا إلى ما يعلنه تويتر حتى الآن، ستحظى هذه الحسابات غالبًا بتجربة جيدة في استضافة المحادثات المباشرة بسبب جمهورها الحالي. وقبل توفير القدرة على إنشاء "مساحات" للجميع يركز تويتر على تعلُّم المزيد، وتسهيل اكتشاف الميزة، ومساعدة الأشخاص على الاستمتاع بها مع جمهور كبير.

جاء ذلك بعد أن قدّم تويتر للعالم في العام الماضي ميزة "مساحات" للمحادثات الصوتية المباشرة، التي تم اختبارها عبر المنصة لجماهير محدودة؛ لإضافة طبقة جديدة إلى المحادثات من خلال أصوات الناس.

ومن خلال "مساحات" يمكن للأشخاص الآن الاستماع إلى الأصوات التي تقف خلف التغريدات بشكل مباشر.. فمن التغريد إلى التحدث والقراءة والاستماع، فإن "مساحات" تشجع المحادثات الحقيقية والمفتوحة على تويتر، وتفتح آفاقها استنادًا إلى المصداقية، والتعابير المجازية، والعمق، والقوة التي لا يمكن أن يجلبها سوى الصوت البشري.

وميزة "مساحات" مخصصة للمحادثات الصغيرة والوثيقة مع عدد قليل من الأشخاص الآخرين، أو للمناقشات الكبيرة حول ما يجري الآن مع آلاف المستمعين، من التواصل مع المطرب المفضل إلى تحليل ما بعد المباراة، أو موجز للأخبار العاجلة.. ويمكن للمستخدمين البحث عن الموضوعات والمحادثات التي تهمهم مع الأشخاص الذين يعرفونهم، والأشخاص الذين يودون معرفتهم.

كيف تعمل "مساحات"؟

عندما يبدأ شخص ما أو يتحدث في "مساحة" فإنه سيظهر في الجزء العلوي من الخط الزمني لمتابعيه على شكل فقاعة أرجوانية عندما تكون المساحة حية. وعندما ينضم الأشخاص إلى "مساحة" كمستمعين يمكنهم التفاعل مع ما يسمعونه من خلال الرموز التعبيرية، والاطلاع على التغريدات المثبتة، أو المتابعة مع التعليقات التوضيحية، أو التغريد، أو إرسال الرسائل المباشرة على المساحة، أو طلب التحدث.

وعند الانضمام كمتحدثين يمكن تثبيت التغريدات في المساحة، وتشغيل التعليقات التوضيحية؛ حتى يتمكن الجميع من المتابعة، وتغريد المساحة؛ حتى يتمكن المتابعون من الانضمام.

ويمكن للشخص الذي ينشئ "مساحة" أن يتحكم فيمَن يتحدث، والموضوعات، وضبط الأجواء.

وإضافة إلى التحدث يمكن للمضيفين تثبيت التغريدات في المساحة، وتشغيل التعليقات التوضيحية؛ حتى يتمكن الجميع من متابعة ما يقولونه، وتغريد المساحة؛ حتى يتمكن متابعوهم من الانضمام.

وعندما ينشئ المضيفون "مساحة" فإنهم يملكون التحكم: مَن يتحدث، والموضوعات، وضبط الأجواء.. ويمكنهم دعوة الأشخاص للانضمام عن طريق التغريد أو إرسال رسالة مباشرة إليهم للانضمام، ثم دعوتهم للتحدث مباشرة من مساحتهم. ومن هناك يمكن للمضيفين التحدث عن كل ما يحدث في عالمهم.

وبهدف خدمة المحادثة العامة يتمثل أحد أهداف تويتر في ضمان شعور الأشخاص بالأمان والراحة على المنصة. ومن هذا المنطلق أضاف تويتر عناصر التحكم في الأمان لكل من المضيفين والمتحدثين. فعلى سبيل المثال: يمكن للمضيفين كتم صوت المتحدثين، وغلق المايكروفون الخاص بهم، أو إزالتهم تمامًا من المساحة. وإضافة إلى ذلك سيتمكن المضيفون من كتم صوت جميع المتحدثين في الوقت نفسه، وتقديم صفحة إدارة جديدة لتسهيل الاستضافة.

ويمكن لأي شخص الإبلاغ عن الآخرين، وحظرهم في المساحة، أو الإبلاغ عن المساحة.

أيضًا، لا يمكن للأشخاص الذين حظرهم المضيف الانضمام إلى المساحة التي يستضيفها، وستظهر التصنيفات والتحذيرات إذا كان هناك شخص تم حظره يتحدث في مساحة أخرى قد ينضمون إليها.

المقترحات والخطوات التالية

من خلال مقترحات الجمهور أثناء مراحل الاختبار ساعدت الميزات الإضافية في تحسين "مساحات"، مثل المزيد من عناصر التحكم في إدارة الجمهور، وإضافة الرمز التعبيري للتعبير عن الضحك.

وفيما يأتي المزيد مما هو قادم بناء على مقترحات الجمهور:

● تذاكر لحضور المساحات: طريقة يُكافَأ بها المضيفون على التجارب التي ينشئونها من خلال الحصول على دعم مالي، مع تزويد المستمعين بوصول حصري إلى المحادثات التي يهتمون بها أكثر. ويمكن للمضيفين تحديد أسعار التذاكر وعددها المتاح للبيع. وستتمكن مجموعة محدودة من استضافة مساحات يمكن حضورها بتذاكر في الأشهر المقبلة. ويكسب المضيفون غالبية الإيرادات من مبيعات التذاكر، وسيحتفظ تويتر بمبلغ صغير أيضًا.

● تثبيت جدول ووضع تذكير لتسهيل تتبُّع ما يحدث ومتى يحدث. وسيتمكن المستخدمون أيضًا من تثبيت جدول، ووضع تذكير للمساحات المقبلة في الأسابيع القادمة. وبهذه الطريقة لا يفوت الناس السماع من شخصياتهم المفضلة.

● الاستضافة المشتركة: المشاركة في الاستضافة مع أشخاص آخرين للمساعدة في إدارة المتحدثين والمشاركين، وتمرير الاستضافة إلى أحد المضيفين المشاركين عند الحاجة.

● إمكانية وصول لذوي الاحتياجات الخاصة: تحسينات على التعليقات التوضيحية المباشرة؛ إذ يمكن إيقافها مؤقتًا، وتخصيصها، وجعلها أكثر دقة.

● مزيد من الطرق للعثور على "مساحات": المزيد من الطرق للعثور على "مساحات"، والدخول إليها عبر تويتر. ويمكن الانضمام إلى مساحة من الفقاعة الأرجوانية حول صورة الملف الشخصي لشخص ما في الخط الزمني للصفحة الرئيسية التي تظهر عندما تكون المساحة حية؛ إذ يختبر تويتر ذلك حاليًا.