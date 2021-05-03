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تسجيل 26 وفاة و 824 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 26 وفاة و 824 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 26 وفاة و 824 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (824) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (712,901) حالة.

-سُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8897) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (6.22%)، مقارنة مع (7.43%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (13,244) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,727,600) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3509) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (688,519) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (15,485) حالة.

يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (122) حالة، فيما غادرت (138) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1302) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 43%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 27%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 18%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (288) في محافظة العاصمة عمّان.
- (181) في محافظة الزرقاء.
- (85) في محافظة إربد، منها (8) في الرمثا.
- (75) في محافظة الطفيلة.
- (45) في محافظة المفرق.
- (36) في محافظة الكرك.
- (24) في محافظة مأدبا.
- (24) في محافظة معان، منها (3) في البترا.
- (23) في محافظة عجلون.
- (19) في محافظة جرش.
- (13) في محافظة البلقاء.
- (11) في محافظة العقبة.

جي بي سي نيوز

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