تسجيل 26 وفاة و 824 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (824) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (712,901) حالة.
-سُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8897) حالة.
-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (6.22%)، مقارنة مع (7.43%) يوم أمس.
-تمّ إجراء (13,244) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,727,600) فحصاً.
-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3509) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (688,519) حالة.
-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (15,485) حالة.
يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (122) حالة، فيما غادرت (138) حالة.
-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1302) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 43%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 27%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 18%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (288) في محافظة العاصمة عمّان.
- (181) في محافظة الزرقاء.
- (85) في محافظة إربد، منها (8) في الرمثا.
- (75) في محافظة الطفيلة.
- (45) في محافظة المفرق.
- (36) في محافظة الكرك.
- (24) في محافظة مأدبا.
- (24) في محافظة معان، منها (3) في البترا.
- (23) في محافظة عجلون.
- (19) في محافظة جرش.
- (13) في محافظة البلقاء.
- (11) في محافظة العقبة.