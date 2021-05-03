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نائب أمير الشرقية يوجه بمنح مقر دائم لبائعة خضار الدمام

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نائب أمير الشرقية يوجه بمنح مقر دائم لبائعة خضار الدمام نائب أمير الشرقية يوجه بمنح مقر دائم لبائعة خضار الدمام
تعرضت للتنمر من أحد الأشخاص والتشهير بها بمنصات التواصل

نائب أمير الشرقية يوجه بمنح مقر دائم لبائعة خضار الدمام

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمنح مقر دائم ونظامي للسيدة "خزنة زيد"، التي تعرّضت للتنمر من أحد الأشخاص والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تبيع الخضار في أحد الأماكن العامة.

وأجرى اتصالًا بالسيدة المتضررة، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق؛ أسوة بغيرها من بائعي الخضروات؛ وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

وعبّر أمين الشرقية المهندس فهد الجبير عن شكره وتقديره لمبادرة نائب أمير الشرقية؛ مؤكدًا أنه جرى على الفور تجهيز المقر، وسيم منحه للسيدة غدًا الثلاثاء.

من جانبها قدمت السيدة "خزنة زيد" شكرها وتقديرها لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية واتصاله وتشجيعه، ودعت الله أن يحفظ القيادة الكريمة الحريصة على مراعاة أبناء وبنات الوطن.نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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