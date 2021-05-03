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النفط تتعافى.. وبرنت عند 67.51 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط تتعافى.. وبرنت عند 67.51 دولارًا للبرميل النفط تتعافى.. وبرنت عند 67.51 دولارًا للبرميل
رغم المخاوف من انعكاسات الجائحة بالهند ساد تفاؤل الانتعاش

أسعار النفط تتعافى.. وبرنت عند 67.51 دولارًا للبرميل

سجلت النفط، تعافيًا اليوم الاثنين، رغم المخاوف من انعكاسات جائحة كورونا بالهند؛ حيث ساد تفاؤل إزاء انتعاش قوي للطلب على الوقود في دول منها الولايات المتحدة والصين.

وصعدت العقود الآجلة للنفط، أكثر من 1%؛ حيث ارتفع خام برنت إلى 67.51 دولارًا للبرميل، والخام الأمريكي إلى 64.35 دولارًا للبرميل.

وقالت لويز ديكسون المحللة في "ريستاد إنرجي": "التوتر بسبب الهند يمنع أسعار النفط من الارتفاع أكثر.. على الرغم من انخفاض الطلب في الهند؛ فمن المرجح جدًّا أن يعود النفط إلى 70 دولارًا للبرميل في الأشهر المقبلة"؛ وفق " اليوم".

ومن المتوقع أن تقود الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، هذا التعافي في الطلب.

وصعد خام برنت نحو 30% هذا العام؛ متعافيًا من أدنى مستوياته على الإطلاق المسجلة العام الماضي بفضل تخفيضات الإمدادات القياسية من قِبَل منظمة "أوبك" وحلفائها.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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