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أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية

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أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية
قالت الهيئة: بعد أن كان إجمالي ما تَلَقّته قبل 5 أيام 27 مليون ريال

أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، عن تلقي خدمة (زكاتي) الإلكترونية أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية، بعد أن كان إجمالي ما تَلَقّته قبل 5 أيام 27 مليون ريال.

وبيّنت "الزكاة والدخل" أن يوم العشرين من رمضان، كان الأعلى في مبالغ الزكاة اليومية الواردة إلى الهيئة؛ إذ بلغت فيه الزكوات حوالى 5 ملايين ريال.

وكشفت الهيئة عن أن قرابة 9 آلاف شخص أخرجوا زكاتهم عبر الموقع الإلكتروني للخدمة (zakaty.gov.sa)؛ فيما كان عدد الأفراد الذين أخرجوا زكاتهم عبر تطبيق (زكاتي) على الهواتف الذكية، أكثر من 4300 شخص.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأفراد من مواطنين ومقيمين إلى إخراج زكاتهم عبر خدمة (زكاتي) بمنصتيها الإلكترونيتين عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني (zakaty.gov.sa)؛ حيث يتم توجيه الزكوات مباشرةً إلى وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرفها على المستفيدين من البرنامج.

يشار إلى أن الهيئة تتيح خدمة (زكاتي) في عامها الرابع على التوالي، اغتنامًا لشهر رمضان المبارك في إخراج الأفراد زكاتهم عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني من خلال وسائل الدفع الآمنة التي تتيحها الخدمة، وهي: مدى، وسداد، وApple Pay.الهيئة العامة للزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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