"هدية" توزع أكثر من نصف مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية على المعتمرين بالحرم

★ ★ ★ ★ ★

في 8 نقاط اتصال بالمعتمرين والمصلين المتجهين إلى المسجد عبر مراكز نقل ضيوف الرحمن

وزّعت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، أكثر من نصف مليون عبوة ماء زمزم وعبوات مياه صحية في 8 نقاط اتصال بالمعتمرين والمصلين المتجهين إلى المسجد الحرام، عبر مراكز نقل ضيوف الرحمن التابعة للنقابة العامة للسيارات.

من جهته أوضح المدير العام للجمعية منصور العامر، أن جمعية "هدية" -من غرة الشهر المبارك- أطلقت حزمة من البرامج والخدمات الإبداعية والنوعية لخدمة المصلين والمعتمرين والتسهيل عليهم في أداء المناسك، وكان من ضمنها مشروع سقيا الماء الذي تحرص الجمعية فيه على أن تصل عبوة الماء إلى يد المستفيد مبردة وبجودة عالية؛ مبينًا أن "هدية" في العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك وزعت 512.577 ألف عبوة ماء زمزم وعبوات مياه صحية على ضيوف الرحمن في مراكز النقل التابعة للنقابة العامة للسيارات في كدي والششة وأنفاق طريق الأمير متعب، ونقاط التجمع في "الشبيكة، وأجياد، والغزة، والزاهر، وشركة مكة للإنشاء والتعمير".

ودعا "العامر" المحسنين إلى البذل والعطاء في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لمثل هذه المشاريع التي هي من أفضل الصدقات؛ مستدلًا بحديث رسول الله صلى الله عليه: (أيما مسلم سقى مسلمًا على ظمأ؛ سقاه الله من الرحيق المختوم"؛ مضيفًا أن "هدية" نوعت طرق المشاركة معها عبر جهاز "رافد" بطريقة سهلة وميسرة نقديًّا أو إلكترونيًّا من خلال توفيره في مكاتب الجمعية القريبة من المسجد الحرام، إضافة إلى متجرها الإلكتروني HGC.org.sa، والتحويل عبر الحسابات البنكية.جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية