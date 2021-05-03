"السبتي" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارًا بأمانة مجلس الوزراء ورئيسًا لتقويم التعليم

★ ★ ★ ★ ★

سأل المولى جل وعلا التوفيق والسداد في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة والإسهام في 2030

رفع الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وصدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وقال: إنه إذ يتشرف بهذه الثقة الكريمة الغالية، ليسأل المولى جل وعلا التوفيق والسداد في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة، وأن يعينه في تحقيق التطلعات المرجوة، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.الدكتور خالد بن عبدالله السبتي