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ضبط 4 مواطنين ومقيم بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

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ضبط 4 مواطنين ومقيم بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع ضبط 4 مواطنين ومقيم بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع
في مكة المكرمة وعسير وحائل وجازان وجرى اتخاذ الإجراءات بحقهم

ضبط 4 مواطنين ومقيم بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق: (مكة المكرمة، وعسير، وحائل، وجازان) (4) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة، الذي ينص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على (5) مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية -ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة- في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام، الجميعَ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(996) و(999) في جميع مناطق المملكة.الأمن العام الحطب المحلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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