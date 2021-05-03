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"يا هلا حياكم الله".. هكذا يستقبل أبطال الصحة المراجعين لتلقى اللقاح بالمدينة المنورة

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وسط إجراءات مشددة لتنفيذ التباعد ولبس الكمامات وتنظيم حركات الدخول والخروج

"يا هلا حياكم الله" و"بالتوفيق لك"؛ هذا ما يجده المراجع في مركز نجود الطبي بالمدينة المنورة، عندما يذهب ليتلقى لقاح ؛ فضلًا عن ابتسامة أبطال الصحة التي تسبق تلك العبارات، منذ دخولك وحتى توديعك على البوابة الأخيرة.

وتفصيلًا، يتلقى المراجع اللقاح في مركز نجود، في فترة زمنية لا تتجاوز الدقيقتين منذ دخوله بوابة المركز، وسط إجراءات مشددة في التباعد ولبس الكمامات، كذلك تنظيم حركات الدخول والخروج.

يُذكر أن مركز نجود الطبي بالمدينة المنورة، قد تم تجهيزه ليكون مقرًّا لحملة التطعيم ضد كورونا، لتوفير جميع الخدمات الأساسية فيه، فهو مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة، من خلال تجهيز 10 أجنحة، في كل جناح (5 محطات تطعيم) وجناحان للحالات الطارئة بإجمالي50 محطة تطعيم تديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

مركز نجود الطبي المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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