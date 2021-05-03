أخبار عاجلة

بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة -
الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينين -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الإسلامية" تبث رسائل توعوية للمصلين: توجهوا للمساجد غير المكتظة خطر كورونا بالمزدحمة

Print
تضمّنت نصائح وتوجيهات وتعليمات أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة كورونا

بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ملايين الرسائل النصية (sms) من الممكن الرقمي والتقني للوزارة شركة الاتصالات ، تضمنت نصائح وتوجيهات للمصلين عند ذهابهم للمساجد في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وتضمنت الرسائل التوعوية النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمنع تفشي وحماية مرتادي بيوت الله من الوباء، منها التذكير بالبروتوكولات الصحية وحث المصلين على تجنب الازدحام والأماكن المكتظة والذهاب للمساجد التي يخف الزحام فيها.

ونصت الرسالة النصية sms التي بعثتها الوزارة عبر رسائل نصية: "أخي المصلي: يزداد خطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المزدحمة، فتوجه إلى المساجد غير المكتظة".

وتكثّف وزارة الشؤون الإسلامية حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية؛ لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة حول أهمية العمل؛ وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة، إلى جانب إطلاق مجموعة كبيرة من البرامج التوعوية لبيان خطر فيروس كورونا.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا