أخبار عاجلة

بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة -
الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينين -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"طاشكندي" توجهم.. صقور المستقبل الأبيض يحققون لقب كأس الأبطال الدولية

Print

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، توج فريق المستقبل «الأبيض» بلقب النسخة من كأس الأبطال الدولية، التي نظّمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة خلال الفترة من 20 أبريل حتى الثاني من شهر مايو الجاري.

وسلم هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث، الميداليات الذهبية لمدرب وكابتن صقور المستقبل «الأبيض»؛ فيما سلم كأس البطولة موفق السنيد مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية «محمد الرشيدي» من فريق صقور المستقبل الأبيض.. سلمها عبدالعزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وسلّم نزيه النصر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم جائزة هداف البطولة للاعب فريق صقور المستقبل الأخضر «عمر داخل».

وكان فريق المستقبل الأبيض، قد بدأ بالتسجيل عن طريق أسامة مبارك في الدقيقة 51، وعادَلَ للصقور «الأخضر» عمر داخل في الدقيقة 73، قبل أن تتجه المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت لصقور المستقبل الأبيض 8- 7.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض