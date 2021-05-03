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فيضانات اليمن.. شاهد مصرع 4 أشخاص وانهيار منازل وجرف سيارات

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في محافظة حضرموت شرقي البلاد أمطار غزيرة في مختلف المناطق

فيضانات اليمن.. شاهد مصرع 4 أشخاص وانهيار منازل وجرف سيارات

لَقِيَ 4 أشخاص حتفهم، مساء الأحد، غرقًا؛ إثر سيول اجتاحت محافظة حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية الواقعة في شرق البلاد.

وحسب موقع " اليوم"، فقد أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بأن أمطارًا غزيرة هطلت على مديرية تريم بشرق حضرموت، أدت إلى فيضانات تسببت في انهيار أكثر من 3 منازل بصورة كاملة، وغرق 4 أشخاص على الأقل، وفقدان آخرين.

وأضاف أن عشرات المنازل تضررت جراء السيول، التي عزلت عددًا من مناطقها، وحاصرت آلاف السكان، بعد أن غمرت المياه الطرق وجرفت العديد من السيارات.

وأشار إلى تنفيذ مروحية تابعة للجيش اليمني عمليات إجلاء للأهالي المحاصرين ونقلهم إلى مدرسة، بعد تضرر منازلهم؛ مؤكدًا استمرار جهود الإنقاذ.

فيضانات اليمن.. شاهد مصرع 4 أشخاص وانهيار منازل وجرف سيارات

فيضانات اليمن.. شاهد مصرع 4 أشخاص وانهيار منازل وجرف سيارات

فيضانات اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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