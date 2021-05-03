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"توكلنا": مقاعد الطيران بعد العيد محجوزة للفئات المسموح لها بالسفر

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"توكلنا": مقاعد الطيران بعد العيد محجوزة للفئات المسموح لها بالسفر "توكلنا": مقاعد الطيران بعد العيد محجوزة للفئات المسموح لها بالسفر
تشمل: : "محصن جرعتين" و"محصن جرعة أولى" و"محصن متعافٍ"

أكد تطبيق "توكلنا" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن مقاعد الطائرة بعد العيد، محجوزة للفئات المسموح لها بالسفر، وهي: محصن جرعتين، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ، بالتزامن مع استمرار قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442، الموافق 17 مايو 2021م
.
وقال تطبيق "توكلنا" في تغريدة أخرى: "‏بالتحصين تكونون مستعدين، خذ الخطوة، احجز موعدك، وغيّر حالتك لمُحصّن عبر خدمة حجز موعد لقاح كورونا في ‎تطبيق توكلنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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