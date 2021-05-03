"الدفاع" و"أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان" توقعان اتفاقية في التدريب والتطوير الإعلامي

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لتأهيل وتطوير كوادر الوزارة في مختلف التخصصات

وقعت وزارة الدفاع مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي اتفاقية تعاون مشترك في مجالات التدريب والتطوير والتأهيل في مجالات الإعلام التطبيقي، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري، وبحضور رئيس مجلس أمناء الأكاديمية عبدالوهاب بن محمد الفايز.

مثّل وزارة الدفاع في توقيع الاتفاقية مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل الإستراتيجي عبدالرحمن بن سلطان السلطان، وعن الأكاديمية، مديرها العام فيصل بن صالح الغامدي.

وأكد الدكتور البياري "أن وزارة الدفاع وضمن برامج تطويرها تسعى في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية وتطوير الأداء التنظيمي، عبر بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات والمراكز الوطنية الرائدة، مما يساعد على رفع القدرات والمهارات، وتبني المبادرات الإعلامية المبتكرة".

تأتي الاتفاقية في إطار خطة الوزارة لتأهيل وتطوير كوادرها في مختلف التخصصات، ورفع قدرات ومهارات منسوبي إدارات وأقسام التواصل الإستراتيجي، في مجالات التخطيط الإعلامي والرصد والتحليل، والتواصل الخارجي والداخلي، عبر التدريب المتخصص على أعلى المستويات، وتقديم الاستشارات التخصصية في المجالات الإعلامية والاتصالية.

كما تتناول الاتفاقية التعاون في إجراء الدراسات الإعلامية المتخصصة، والتعاون في إقامة المنتديات والملتقيات والمؤتمرات المتخصصة بالإعلام والتواصل الإستراتيجي، وتصميم برامج وحقائب تدريبية وتعليمية مهنية واحترافية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة.