أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الصحة يكرِّم عددًا من أصحاب المبادرات النوعية أثناء جائحة كورونا

Print
وزير الصحة يكرِّم عددًا من أصحاب المبادرات النوعية أثناء جائحة كورونا وزير الصحة يكرِّم عددًا من أصحاب المبادرات النوعية أثناء جائحة كورونا

وزير الصحة يكرِّم عددًا من أصحاب المبادرات النوعية أثناء جائحة كورونا

بحضور وزير الصحة د. توفيق الربيعة، تم مساء أمس الأحد تكريم عدد من المتعاونين أثناء جائحة كورونا (كوفيد ١٩)، الذين كان لجهودهم الطيبة إسهام فاعل في تنفيذ عدد من المبادرات النوعية للتصدي للجائحة، وإنجاز العديد من المهام بهذا الخصوص، وهم: معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد - الكابتن عايد بن عضيب القاسمي - الكابتن مشعل بن فهد السديري – أ. فهد بن محمد المنصور- أ. ملاقي بن علي الصامل- أ. محمد بن عبدالرحمن الحسين.

وقد أعرب معالي د. توفيق الربيعة عن الشكر والامتنان للمكرَّمين على دعمهم جهود وزارة الصحة في جائحة كورونا؛ وهو ما ساهم -بحمد الله- بشكل كبير في نقل كثير من المستلزمات الطبية والخبراء والممارسين الصحيين الذين يحتاج نقلهم بشكل عاجل، وساهم وجودهم في تقديم الخدمات الطبية العاجلة، إضافة إلى إيصال بعض الأجهزة للمختبرات بشكل عاجل، التي أثمرت -بفضل الله- تحسين تقديم الخدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر

بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر

وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود

وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود