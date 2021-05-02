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"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية

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بحثا في الرياض القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة اليوم، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شولين والوفد المرافق له، الذي ضم كلاً من؛ القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، والقائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي الدكتورة مارا كارلين، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض مارتينا سترونغ.

وجرى خلال الاستقبال، بحث القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها، كما تم التطرق إلى سبل التعاون في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما تم استعراض أواصر العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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