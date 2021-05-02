عقب الأمطار.."البيئة" تكثف مكافحة نواقل الأمراض والتقييم الحشري بالعاصمة المقدسة

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"الغامدي": أعمال الرش تجري بصورة دورية مع التركيز على مناطق تجمعات المياه

كثفت فرق مكافحة الرش بالعاصمة المقدسة أعمالها في رش ومكافحة نواقل الأمراض، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات، وذلك عقب هطول الأمطار.

وصرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي: "أن الوزارة تساهم لرفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض بعد الحالة المطرية للمحافظة".

وأكد "الغامدى" أنه تم عمل مسح موسع للعاصمة المقدسة لرصد التجمعات المائية والمستنقعات التي تكونت بعد الحالة المطرية التي مرت بها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وكشف "الغامدى" أن من أهم ما تم رصده عدد من المستنقعات في أماكن مختلفة جاري العمل عليه وفق آلية أعمال المكافحة المعتمدة، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن أعمال مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المستمرة في رصد ومكافحة أماكن تكاثر نواقل الأمراض، مثل البعوض وغيرها من النواقل، والتي تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان وفق البرنامج المعد لذلك.

وأوضح "الغامدى" أن أعمال الرش تجري بصورة دورية في نطاق عمل المكتب، مع التركيز على مناطق تجمعات المياه، حيث تأتي تلك الإجراءات في إطار الخطة الشاملة للمكافحة المتكاملة، بهدف الوصول إلى مستوى إصحاح بيئي يشمل الآفات المهددة للصحة العامة.