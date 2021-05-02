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"الخضيري" يؤكد جاهزية المسجد النبوي للعشر الأواخر من رمضان

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"الخضيري" يؤكد جاهزية المسجد النبوي للعشر الأواخر من رمضان "الخضيري" يؤكد جاهزية المسجد النبوي للعشر الأواخر من رمضان
خطة وفق الإجراءات الاحترازية تضمن سلامة الزائرين والمصلين

أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري جاهزية وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للعشر الأواخر من شهر رمضان لتقديم كل الخدمات لزائري المسجد النبوي على أفضل وجه.

وأوضح الدكتور "الخضيري" أن الوكالة قد أعددت خطتها وفق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زائري المسجد النبوي وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر في تهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة.

وبيّن "الخضيري" أن الوكالة قد سخرت كل جهودها وإمكاناتها وطاقاتها البشرية في تحقيق رؤية الرئاسة في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين، وركزت في خطتها للعشر الأواخر من رمضان على جوانب التعقيم والتطهير والسقيا وتعزيز الإجراءات الاحترازية، ولم تغفل أيضاً الجوانب التوجيهية والإرشادية والتوعية والعلمية، ودعمت هذه الجوانب باستخدام التقانة والاستفادة من قنوات التواصل الحديث في إيصال الرسالة الإعلامية للمتلقي قبل وصوله للمسجد النبوي تسهيلًا على الزائرين وحرصًا على سلامتهم وراحتهم.

وأكد أن الوكالة على تنسيق تام وشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية في المسجد النبوي ليكون العمل تنسيقيًا تكامليًا بين مختلف القطاعات يحقق أعلى معايير الدقة والجودة والسرعة في التعامل مع الطوارئ.

ونوّه وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي بمستوى الوعي الذي تجده الوكالة من زائري المسجد النبوي والتزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك وتأمل منهم الاستمرار في التقيد بهذه الإجراءات التي لم توضع إلّا حرصًا على سلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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