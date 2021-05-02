وزير الثقافة يبحث مع القائمة بالأعمال للسفارة الأمريكية أوجه التعاون في المجالات الثقافية

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ثمن مشاركة الجانب الأمريكي في فعالية نور الرياض

عقد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اجتماعاً مرئياً مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وبحثا خلال الاجتماع أوجه التعاون في المجالات الثقافية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز ما تم في الشأن الثقافي بين البلدين في ظل علاقة الصداقة المتينة التي تجمع البلدين.

وثمّن سموه مشاركة الجانب الأمريكي في فعالية نور الرياض التي أقيمت في الرياض في وقت سابق.