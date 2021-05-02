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رسالة علمية: عسل النحل والورد الطائفي يعالجان أمراض "النساء الحوامل"

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رسالة علمية: عسل النحل والورد الطائفي يعالجان أمراض "النساء الحوامل" رسالة علمية: عسل النحل والورد الطائفي يعالجان أمراض "النساء الحوامل"
نالت بها الباحثة "عنان كلكتاوي" درجة الدكتوراه من جامعة المؤسس

رسالة علمية: عسل النحل والورد الطائفي يعالجان أمراض

‬ حصلت الباحثة عنان عدنان عثمان كلكتاوي على درجة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز، وكان عنوان الرسالة: "دراسة استخدام عسل النحل ودهن الورد الطائفي في معالجة التهاب المهبل واتزان الميكروبيوم في النساء الحوامل".

وتوصلت الباحثة إلى علاج مشكلة التهاب المهبل لدى كثير من النساء عن طريق العسل ودهن الورد الطائفي، وبينت أنه تم قياس مدى تأثير علاج التهاب المهبل بالعسل مع مقارنته مع دواء كلوتريمازول المضاد للفطريات، على مجموعتين مصابة بالتهاب المهبل بنفس الحدة والخطورة.

فيما كشفت نتائج الدراسة أن للعسل فعالية عالية في علاج التهاب المهبل، ويعد تأثيره مشابهاً بشكل كبير لدواء كلوتريمازول، إضافة إلى فوائد استخدام العسل في تقليل الحاجة إلى التعقيم وسعره بسيط مقارنة بالأدوية المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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