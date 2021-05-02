صندوق النفقة يسهم في استقرار 2600 مستفيد شهرياً

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ممن صدر لهم حكم قضائي باستحقاقها ولم يُنفّذ لغير عذر الإعسار

كشف صندوق النفقة عن تقديم خدماته لنحو 2600 مستفيد ممن صدر لهم حكم قضائي باستحقاق النفقة ولم يُنفّذ لغير عذر الإعسار، إضافة إلى من صدر لهم أمر قضائي بالنفقة ولا تزال مطالبتهم بها منظورة أمام المحكمة.

وأكد الصندوق ارتباطه تقنياً بنظام "تحصيل" التابع لوزارة المالية لتفعيل خدمة سداد، بما يضمن سرعة وسهولة وصول النفقة لمستحقيها بشكل يحفظ كرامتهم، ويجنبهم مشقة مراجعة الجهات ذات العلاقة.

وأوضح أنه يعمل منذ بدء مباشرة أعماله على صرف النفقة لمستحقيها دون تأخير، الأمر الذي أسهم في منح الأمان الأسري للمستفيدين من خدماته، وعلى تحقيق الاستقرار والتوازن المالي لهم ولأسرهم.

وبيّن صندوق النفقة أن خطوات الاستفادة من خدماته تتمثل في الدخول على موقع الصندوق nafaqah.sa، ثم للمنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونياً.

وفيما يتعلق بكيفية التبرع أوضح صندوق النفقة أنه يمكن التبرع له عبر الإنترنت بشكل مباشر بالدخول على موقعه الإلكتروني، والضغط على (تبرع) في أعلى الصفحة، وإدخال بيانات البطاقة البنكية (مدى، أو فيزا، أو ماستركارد) والتبرع بكل سهولة ويسر، أو التبرع عبر أحد الحسابات البنكية الموضحة في الموقع.

يُذكر أن صندوق النفقة قد أنشِئ بقرار من مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و3 أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس.