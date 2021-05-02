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"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها بمركز لقاحات كورونا في حريملاء

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"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها بمركز لقاحات كورونا في حريملاء "صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها بمركز لقاحات كورونا في حريملاء
تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع من الساعة 8 مساء وحتى 2 صباحاً

تواصل "صحة الرياض" تقديم خدماتها للمستفيدين بمركز لقاحات كورونا في حريملاء يومياً للمستفيدين؛ تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، وذلك من الساعة 8 مساء وحتى 2 صباحاً.

وبيّنت "صحة الرياض" أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وحثّت الجميع على سرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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