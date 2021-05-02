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الليلة.. جمع التراويح والقيام بجميع الجوامع والمساجد بالمملكة

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الليلة.. جمع التراويح والقيام بجميع الجوامع والمساجد بالمملكة الليلة.. جمع التراويح والقيام بجميع الجوامع والمساجد بالمملكة
بحيث لا تتجاوز 30 دقيقة بناءً على قرار وزير الشؤون الإسلامية

الليلة.. جمع التراويح والقيام بجميع الجوامع والمساجد بالمملكة

يدخل قرار وزارة الشؤون الإسلامية المتعلق بجمع صلاة التراويح والقيام معاً حيز التنفيذ الليلة، مع بدء دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وكان وزير الشؤون الإسلامية قد قرّر إقامة التراويح والقيام بمساجد المملكة بناءً على وصاية اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي المستجد بالمملكة، والتي أوصت بناءً على تعميم وزير الشؤون الإسلامية إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة؛ بأن تجمع صلاة التراويح والقيام والا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة.

يأتي ذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات، نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حالياً من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

فيما أكدت الوزارة على منسوبي المساجد والجوامع والمصلين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد من إحضار سجادة خاصة وارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد البدني والتعاون على البر والتقوى في المحافظة على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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