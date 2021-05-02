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"الغذاء والدواء" تؤكد: ‏مشروب السوبيا لا يحتوي على كحول فطري

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"الغذاء والدواء" تؤكد: ‏مشروب السوبيا لا يحتوي على كحول فطري "الغذاء والدواء" تؤكد: ‏مشروب السوبيا لا يحتوي على كحول فطري
شددت على افتقاده للشروط الصحية عند شرائه من الباعة المتجولين

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه ‏لا صحة بأن مشروب السوبيا يحتوي على كحول إيثيلي ومليء بالفطريات.
وقالت عبر حسابها على موقع تويتر: ‏لا صحة بأن مشروب السوبيا يحتوي على كحول إيثيلي ومليء بالفطريات، إنما النسبة الضئيلة من الإيثانول ناتج عن تفاعلات كيميائية طبيعية.
في السياق ذاته شددت الهيئة على افتقاد مشروب السوبيا للشروط الصحية عند شرائه من الباعة المتجولين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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