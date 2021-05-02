أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تدابير وإجراءات "كورونا" تغلق 11 منشأة ومستودعاً مخالفاً بمكة

Print
تدابير وإجراءات "كورونا" تغلق 11 منشأة ومستودعاً مخالفاً بمكة تدابير وإجراءات "كورونا" تغلق 11 منشأة ومستودعاً مخالفاً بمكة
الفرق الرقابية تنفذ 237 جولة رقابية مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية

تدابير وإجراءات

أغلقت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 11 منشأة ومستودعاً مخالفاً غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة .

وقامت الفرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية، بتنفيذ 237 جولة رقابية مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والالتزام بالبروتوكولات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأسفرت الجولات عن إغلاق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية، ومصادرة 187 كجم من الفواكه والخضروات كانت لدى الباعة الجائلين على الطرق، وتم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها.

من جانب آخر أغلقت بلدية العمرة الفرعية مستودعاً مخالفاً وغير مرخص ضمن نطاق البلدية، يتم بداخلة تخزين الأرز ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

بدورها نفذت بلدية الشرائع الفرعية وبمشاركة والإدارة العامة للنظافة حملات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين بحراج الخردة بالمعيصم، وأسفرت عن إغلاق منشأتين غير ملتزمتين بالإجراءات الاحترازية، ومصادرة (طن) من الأثاث المنزلي وعدد من البضائع المستعملة التي كانت بحوزة الباعة الجائلين المخالفين.

وفي سياق متصل واصلت بلدية المسفلة الفرعية حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين بحي كدي والنكاسة، وأسفرت عن مصادرة 36 عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر، إضافةً إلى مصادرة 50 كجم من الخضار والفواكه، سلمت بعد التأكد من صلاحيتها لجميعة البر.

وأكدَّت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية على الباعة الجائلين والمحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية المطلوبة والتزام جميع المنشآت الغذائية والتجارية بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا