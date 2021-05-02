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50 أكاديمية في مخيم أبحاث دراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة

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50 أكاديمية في مخيم أبحاث دراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة 50 أكاديمية في مخيم أبحاث دراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة
ابتداءً من 29 مايو القادم لمدة 12 يوماً

50 أكاديمية في مخيم أبحاث دراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة

ينظّم مركز القيادات النسائية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مخيماً صيفياً لدعم نشر أبحاث ودراسات المرأة في المجلات العلمية المحكمة، ابتداءً من يوم 29 مايو القادم لمدة 12 يوماً، بمعدل 100 ساعة، مستهدفًا 50 باحثةً من أعضاء هيئة التدريس، وطالبات الدراسات العليا في الجامعة.

ويسعى المخيم لتحقيق مجموعة من الأهداف؛ منها: مساعدة الباحثات في معرفة استراتيجيات تصميم بحث عالي الجودة ومبني على أسس علمية، والتعرف على التحديات والفرص للنشر في مجلات علمية محكمة، إضافة إلى المساعدة في نشر الأوراق البحثية المرتبطة بدراسات المرأة في المجلات المصنفة عالمياً.

كما يقدم المخيم ثلاثة مسارات مختلفة بناءً على حالة البحث والبيانات، إضافة إلى تقديم عمادة البحث العلمي ورش عمل متعددة داعمة للأبحاث، وذلك بمشاركة مجموعة مرشدات من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، واللاتي يمتلكن خبرة واسعة في تصميم الأبحاث والكتابة الأكاديمية من أعرق الجامعات العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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