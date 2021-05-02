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﻿نصائح وأفكار لتنسيق المنزل في رمضان

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خبراء دهانات الجزيرة ينصحون بمجموعة مختارة من موضة ألوان 2021

﻿نصائح وأفكار لتنسيق المنزل في رمضان

يستبشر الناس بشهر رمضان، وتجهّز المنازل فيه على نحو يختلف عن باقي أشهر العام، وسنتعرّف فيما يلي على أفكار لتنسيق منزلك في رمضان.

تجهيز المنزل

عندما يتعلق الأمر بإعادة تجديد مظهر المنزل أو المساحة الخاصة بك، فإن تغيير لون الدهان هو الخيار الأمثل، نظراً لاعتباره من المهام الأشهر والأسهل في التنفيذ والأكثر وضوحاً، فطلاء ركن بسيط من المنزل حتماً سيحدث الفرق!.

تعتبر آية من المؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي والمهتمين بالموضة والألوان وقامت

الأخيرة لتجهيز الركن الرمضاني في منزلها، وقد قامت بتزيين المكان وتجديده باختيار لون شوفان وطبّقت الدهان بنفسها.

أفضل الألوان لتنسيق رمضاني هادئ وبسيط

هذه مجموعة مختارة بعناية من خبراء ألوان دهانات الجزيرة، وجميعها من موضة ألوان 2021

أدفنتشر

بريك يارد

بارلي

سوان

كوكونت

ماتشا

ويمكنك تزيين المكان بالفوانيس والإنارة والديكورات الرمضانية، وتنفيذ التنسيق الرمضاني لسفرة الطعام وتجديد الدِهان بلون كلاسي من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021.

استغل مساحتك بأفكار متجددة أكثر

من أبرز منتجات دهانات الجزيرة الإبداعية منتج "ماجنتيك" ومنتج "نوتس كلير"، فالأول يمنح الأسطح خاصية المغنطة، والثاني يحوّل الجدار إلى سبورة قابلة للكتابة والمسح.

احرص على استغلال مساحتك بتعليق زينتك الرمضانية أو كتابة عباراتك المشجعة لعائلتك وتثبيت صورك وذكرياتك الثمينة.

شارك الأطفال تجهيزاتك

هذه اللحظات الروحانية والسعيدة ستبقى في ذكريات أطفالك، وستعزز المشاركة جانب المسؤولية والاعتماد على النفس لديهم.

ماذا عن تجهيز الفناء الخارجي؟

لتنسيق جلسة خارجية بفكرة إبداعية وملهمة استخدم المجموعة التالية من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021، وشاهد

في تغيير باحتها الخارجية بتطبيق هذه المجموعة اللونية.

سبرينق تري

بريك يارد

كوكيز

كوستال بيج

جهّز ركناً خاصاً للعبادة

من الجيّد استغلال ركن بالمنزل وتحويله لركن خاص بالعبادة، تحيي فيه الصلاة وقراءة القرآن وتشارك روحانية الشهر مع عائلتك.

من المفضّل أن يكون هذا الركن منعزلاً وبألوان هادئة وخالياً من أي عناصر مشتتة.

يوصي خبراء ألوان دهانات الجزيرة بألوان مريحة وهادئة لهذا الركن:

ريني

قراي تون

كوفي

شوفان

كوستال بيج

كلاسي

ويمكن استخدام لون إمباير لهذا الركن من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 ، كما

لا تشغل بالك بالتنفيذ لأنه متاح عن طريق خدمة فني الدِهان، التي يمكنك طلبها من خلال الموقع الإلكتروني لدهانات الجزيرة بكل سهولة.

التغيير ليس للجدار فحسب!

قد يكون تغيير لون طاولتك الخشبية وتجديد طلائها هو أفضل وأسهل تغيير لمائدة إفطارك مع العائلة.

يمكن تجديد طاولة الخشب بلون 228 من وود ستاين، وتنسيق ركن رمضاني بتجديد دِهان الجدار بلون بندقي من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021، وشاهد

في القيام بهذه التجربة وهي من المهتمين في مجال الألوان والديكور.

﻿نصائح وأفكار لتنسيق المنزل في رمضان

﻿نصائح وأفكار لتنسيق المنزل في رمضان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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