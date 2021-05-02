نصائح وأفكار لتنسيق المنزل في رمضان
يستبشر الناس بشهر رمضان، وتجهّز المنازل فيه على نحو يختلف عن باقي أشهر العام، وسنتعرّف فيما يلي على أفكار لتنسيق منزلك في رمضان.
تجهيز المنزل
عندما يتعلق الأمر بإعادة تجديد مظهر المنزل أو المساحة الخاصة بك، فإن تغيير لون الدهان هو الخيار الأمثل، نظراً لاعتباره من المهام الأشهر والأسهل في التنفيذ والأكثر وضوحاً، فطلاء ركن بسيط من المنزل حتماً سيحدث الفرق!.
تعتبر آية من المؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي والمهتمين بالموضة والألوان وقامت
الأخيرة لتجهيز الركن الرمضاني في منزلها، وقد قامت بتزيين المكان وتجديده باختيار لون شوفان وطبّقت الدهان بنفسها.
هنا الأخت آية شاركتنا تجربتها بتجديد لون الجدار بمشاركة عائلتها، وكان الاختيار لغرفة الطعام لون "شوفان" : https://t.co/4aSLdVD3N7 😍💛 pic.twitter.com/RyU0HhIzz7— دهانات الجزيرة - Jazeera Paints (@JPaintsKSA) April 28, 2021
أفضل الألوان لتنسيق رمضاني هادئ وبسيط
هذه مجموعة مختارة بعناية من خبراء ألوان دهانات الجزيرة، وجميعها من موضة ألوان 2021
أدفنتشر
بريك يارد
بارلي
سوان
كوكونت
ماتشا
ويمكنك تزيين المكان بالفوانيس والإنارة والديكورات الرمضانية، وتنفيذ التنسيق الرمضاني لسفرة الطعام وتجديد الدِهان بلون كلاسي من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021.
استغل مساحتك بأفكار متجددة أكثر
من أبرز منتجات دهانات الجزيرة الإبداعية منتج "ماجنتيك" ومنتج "نوتس كلير"، فالأول يمنح الأسطح خاصية المغنطة، والثاني يحوّل الجدار إلى سبورة قابلة للكتابة والمسح.
احرص على استغلال مساحتك بتعليق زينتك الرمضانية أو كتابة عباراتك المشجعة لعائلتك وتثبيت صورك وذكرياتك الثمينة.
شارك الأطفال تجهيزاتك
هذه اللحظات الروحانية والسعيدة ستبقى في ذكريات أطفالك، وستعزز المشاركة جانب المسؤولية والاعتماد على النفس لديهم.
ماذا عن تجهيز الفناء الخارجي؟
لتنسيق جلسة خارجية بفكرة إبداعية وملهمة استخدم المجموعة التالية من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021، وشاهد
في تغيير باحتها الخارجية بتطبيق هذه المجموعة اللونية.
بشرى من المهتمين في التصميم الداخلي، ابتكرت جلسة خارجية بسيطة وملهمة وبأفكار إبداعية وشاركتنا فيديو لها 🏡— دهانات الجزيرة - Jazeera Paints (@JPaintsKSA) April 28, 2021
الألوان المستخدمة 👌
كوكيز: https://t.co/G9rDQUGkWG
بريك يارد: https://t.co/dchufbUTNy
سبرينق تري: https://t.co/dsHMyuDkzw
كوستال بيج: https://t.co/2P6Qt5UvKl pic.twitter.com/EbMH0Sem6T
سبرينق تري
بريك يارد
كوكيز
كوستال بيج
جهّز ركناً خاصاً للعبادة
من الجيّد استغلال ركن بالمنزل وتحويله لركن خاص بالعبادة، تحيي فيه الصلاة وقراءة القرآن وتشارك روحانية الشهر مع عائلتك.
من المفضّل أن يكون هذا الركن منعزلاً وبألوان هادئة وخالياً من أي عناصر مشتتة.
يوصي خبراء ألوان دهانات الجزيرة بألوان مريحة وهادئة لهذا الركن:
ريني
قراي تون
كوفي
شوفان
كوستال بيج
كلاسي
ويمكن استخدام لون إمباير لهذا الركن من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 ، كما
عمر كان إستعداده مختلف، جهز صالة المعيشة وخصص ركن خاص للصلاة والعبادة بتنسيق رمضاني ولونين دِهان مميزة كانت إمباير وسوان من موضة ألوان 2021:— دهانات الجزيرة - Jazeera Paints (@JPaintsKSA) April 28, 2021
▫️https://t.co/rgsOpJw0PM
▫️ https://t.co/CSyuQ7QIme
👌🏻 pic.twitter.com/rmzvOjYhkT
لا تشغل بالك بالتنفيذ لأنه متاح عن طريق خدمة فني الدِهان، التي يمكنك طلبها من خلال الموقع الإلكتروني لدهانات الجزيرة بكل سهولة.
التغيير ليس للجدار فحسب!
قد يكون تغيير لون طاولتك الخشبية وتجديد طلائها هو أفضل وأسهل تغيير لمائدة إفطارك مع العائلة.
يمكن تجديد طاولة الخشب بلون 228 من وود ستاين، وتنسيق ركن رمضاني بتجديد دِهان الجدار بلون بندقي من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021، وشاهد
في القيام بهذه التجربة وهي من المهتمين في مجال الألوان والديكور.
امتنان خبيرة DIY ومهتمة بتجديد قطع الأثاث، جددت الصالة بتنسيق رمضاني مختلف واستخدمت للجدران لون بندقي:https://t.co/EEQ5TBvpgS— دهانات الجزيرة - Jazeera Paints (@JPaintsKSA) April 28, 2021
😍 pic.twitter.com/NfXVTzOPrc