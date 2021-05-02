بعد قضاء أكثر من 5 أشهر في الفضاء.. 4 رواد يعودون إلى الأرض

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رحلتهم استغرقت 6 ساعات ونصف

عاد أربعة رواد اليوم (الأحد) من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض في مركبة تابعة لشركة "سبيس إكس"، بعد مضي 168 يوماً في الفضاء، وهبطت الكبسولة التي حملتهم الساعة 2,56 فجرًا بالتوقيت المحلي في خليج المكسيك (06,56 بتوقيت غرينتش) قبالة مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) بعد رحلة من محطة الفضاء الدولية استغرقت ست ساعات ونصف.

وأوضحت "ناسا" أن الرواد الأربعة، وهم ثلاثة أمريكيين وياباني، أكدوا أنهم في صحة جيدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، قال مدير برنامج الطيران التجاري في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ستيف ستيتش قبل وقت قصير من انطلاق الكبسولة: "لقد تدربنا على استعادة الطواقم ليلاً ونهارًا، والقوارب مزودة بالكثير من الإضاءة إضافة إلى ضوء القمر، والأحوال الجوية ممتازة في الوقت الراهن والبحر هادئ".

وتولت قوارب انتشال الكبسولة ورواد الفضاء من المياه.

وهذه المهمة "العملانية" الأولى التي يتم خلالها نقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة الشركة، التي أسسها إيلون ماسك، والتي فرضت نفسها شريكًا أساسيًا لـ"ناسا"، على متن المركبة "دراجون"، التي كان فيها كل من مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر والياباني سويشي نوغوتشي في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت.

وتأتي مغادرة الطاقم الرباعي الذي أطلقت عليه تسمية "كرو 1" بعد أيام من وصول بعثة "كرو 2" التي نقلتها "سبيس إكس" إلى المحطة الأسبوع الفائت، وتضم أربعة رواد فضاء هم الفرنسي توما بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية، والأمريكيين شين كيمبروه وميغن ماك آرثر والياباني أكيهيكو هوشيدي.