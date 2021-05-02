أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد قضاء أكثر من 5 أشهر في الفضاء.. 4 رواد يعودون إلى الأرض

Print
بعد قضاء أكثر من 5 أشهر في الفضاء.. 4 رواد يعودون إلى الأرض بعد قضاء أكثر من 5 أشهر في الفضاء.. 4 رواد يعودون إلى الأرض
رحلتهم استغرقت 6 ساعات ونصف

بعد قضاء أكثر من 5 أشهر في الفضاء.. 4 رواد يعودون إلى الأرض

عاد أربعة رواد اليوم (الأحد) من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض في مركبة تابعة لشركة "سبيس إكس"، بعد مضي 168 يوماً في الفضاء، وهبطت الكبسولة التي حملتهم الساعة 2,56 فجرًا بالتوقيت المحلي في خليج المكسيك (06,56 بتوقيت غرينتش) قبالة مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) بعد رحلة من محطة الفضاء الدولية استغرقت ست ساعات ونصف.

وأوضحت "ناسا" أن الرواد الأربعة، وهم ثلاثة أمريكيين وياباني، أكدوا أنهم في صحة جيدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، قال مدير برنامج الطيران التجاري في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ستيف ستيتش قبل وقت قصير من انطلاق الكبسولة: "لقد تدربنا على استعادة الطواقم ليلاً ونهارًا، والقوارب مزودة بالكثير من الإضاءة إضافة إلى ضوء القمر، والأحوال الجوية ممتازة في الوقت الراهن والبحر هادئ".

وتولت قوارب انتشال الكبسولة ورواد الفضاء من المياه.

وهذه المهمة "العملانية" الأولى التي يتم خلالها نقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة الشركة، التي أسسها إيلون ماسك، والتي فرضت نفسها شريكًا أساسيًا لـ"ناسا"، على متن المركبة "دراجون"، التي كان فيها كل من مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر والياباني سويشي نوغوتشي في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت.

وتأتي مغادرة الطاقم الرباعي الذي أطلقت عليه تسمية "كرو 1" بعد أيام من وصول بعثة "كرو 2" التي نقلتها "سبيس إكس" إلى المحطة الأسبوع الفائت، وتضم أربعة رواد فضاء هم الفرنسي توما بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية، والأمريكيين شين كيمبروه وميغن ماك آرثر والياباني أكيهيكو هوشيدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها