أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رسمياً.. الاتصال بأرقام "9200" ضمن الدقائق المجانية لباقات العملاء

Print
رسمياً.. الاتصال بأرقام "9200" ضمن الدقائق المجانية لباقات العملاء رسمياً.. الاتصال بأرقام "9200" ضمن الدقائق المجانية لباقات العملاء

رسمياً.. الاتصال بأرقام

علمت "سبق" من مصادرها أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهت وبشكل رسمي مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بتضمين تكلفة الاتصال بالأرقام المبتدئة بـ (9200) ضمن الدقائق المجانية المتوفرة في باقات العملاء.

ووفقاً لهذا التوجيه فقد بدأت شركات الاتصالات اليوم الأحد ببث رسائل توعوية تتضمّن إخطاراً يفيد العملاء بدخول الاتصال بالأرقام التي تبدأ بـ 9200 ضمن الباقة المجانية للباقات المشترك بها، وفي حال استنفاد كامل الدقائق المجانية المتاحة في تلك الباقات، ستحتسب تكلفة الاتصال بأرقام خدمة العملاء وفقاً للتعرفة المعتمدة للدقائق المحلية الاعتيادية المتفق عليها بين العميل ومقدم الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة من هيئة الاتصالات بعد انتشار استخدام بعض الجهات للرقم (9200) لتلقي استفسارات خدمات ما بعد البيع، وزيادة شكاوى المستفيدين من قلة الاستجابة لاتصالاتهم، إضافة إلى طول وقت الاستجابة قبل الوصول لخدمة العملاء الأمر الذي يؤدي لزيادة تكلفة الأعباء المالية على العميل.

يُذكر أن الهيئة قد دعت في وقت سابق كل الجهات الحكومية والخاصة إلى الاستفادة من الموارد الرقمية المجانية عبر الرقم (800) لخدمة العملاء، وحثها باستمرار على خدمة العملاء بطريقة مجانية وميسّرة للجميع بهدف تعزيز آليات حماية المستفيدين، ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها