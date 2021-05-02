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لبنان.. انزعج من بكاء ابنه ففعل "ما لا يمكن تصوره"

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لبنان.. انزعج من بكاء ابنه ففعل "ما لا يمكن تصوره" لبنان.. انزعج من بكاء ابنه ففعل "ما لا يمكن تصوره"
توقيف الأب بعد بلاغ للشرطة من المستشفى

لبنان.. انزعج من بكاء ابنه ففعل

اعتقلت قوات الأمن اللبناني رجلا سوريا بعد تعرض ابنه (3 سنوات)، لإصابات شديدة في فكه ووجهه وظهره، وذلك في بلدة غزة البقاعية جنوب شرق بيروت، ووجهت إلى الأب تهمة ضرب ابنه بعنف شديد.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني في موقعها الرسمي، أن المتهم صاحب الـ25 عاما، أقدم على تعنيف ابنه "بسبب انزعاجه من كثرة بكاء الطفل".

وقال بيان لقوى الأمن الداخلي، السبت: "ورد اتصال هاتفي من أحد المستشفيات إلى مخفر جب جنين في وحدة الدرك الإقليمي، حول تعرض طفل قاصر من الجنسية السورية للتعنيف في بلدة غزة البقاعية"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتابع البيان: "على الفور وبعد المتابعة، توصل عناصر المخفر إلى تحديد هوية الفاعل وهو والد الطفل، وتمكنوا من توقيفه بالتنسيق مع مخابرات الجيش".

وقالت قوى الأمن إنه "بالتحقيق معه، اعترف أنه أقدم على ضرب ابنه البالغ من العمر 3 سنوات بخرطوم مياه بسبب انزعاجه من كثرة بكائه".

و"بعد عرض الطفل على طبيب شرعي، أشار الأخير في تقريره إلى وجود كسر في الفك السفلي، وعلامات ناتجة عن الضرب بأجسام صلبة على الوجه والظهر"، وفقا للبيان الذي أشار إلى أن "التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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