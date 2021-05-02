توطين لأدوية تثبيط المناعة لزراعة الأعضاء في اتفاق سعودي- سويسري

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جمع شركتي "‫سبيماكو" و"روش".. و"الخطاف": خطواتنا توافق "الرؤية 30"

وقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية -سبيماكو- اتفاقية مع شركة "هوفمان-لا روش السويسرية"؛ لتوطين ونقل تكنولوجيا التصنيع بالكامل لأحد المستحضرات الرائدة عالمياً و محلياً، والذي يُستخدم لمنع رفض الجسم للأعضاء الجديدة بعد زراعة الأعضاء، خصوصًا بعد زراعة الكلى والقلب والكبد؛ حيث اشتملت الاتفاقية على كبسولات وأقراص بتركيزين مختلفين.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة "سبيماكو" الدوائية، خالد بن صالح الخطاف، الخطوات التي تتخذها الشركة لتوطين إنتاج الأدوية عالية التقنية بأنها تعزز مكانة الشركة وتضعها في الصدارة في قيادة الصناعة الدوائية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 و"برنامج التحول الوطني" في قطاع الصحة والصناعة بـالاعتماد الذاتي على التصنيع المحلي خاصة في الصناعات النوعية القائمة على المعرفة.

وأكد "الخطاف"، أن هذه الاتفاقية تعتبر تطوراً مهمًا في التحالف الاستراتيجي القائم مع شركة روش السويسرية الرائدة عالمياً، والتي ستسهم في توطين ونقل أحدث التقنيات إلى مصنع شركة سبيماكو الدوائية، وما يلزمه ذلك من تدريب على أعلى المستويات لكوادرها الوطنية وكذلك الارتقاء بصناعة الدواء باعتبارها صناعة استراتيجية، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة التي تهدف إلى التوسع والانتشار والتنويع بالدخول في مجالات جديدة بما يحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات السوق السعودي وضمان استمرارية توافر الدواء للمريض طبقا للمواصفات والمعايير المتعارف عليها عالميًا.

من جانبه، أكد مدير عام شركة روش السويسرية بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عبدالرحمن صبرة، أن القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية يعد من القطاعات الواعدة بما يشهده من نهضة وتطور كبيرين، وقال إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة سبيماكو الدوائية تؤكد التزام شركة روش السويسرية العالمية باستراتيجيتها الرامية إلى المشاركة في دفع عجلة تطوير الصناعات الدوائية في المملكة، في إطار استراتيجية التوطين في هذا القطاع الصناعي بما يوفر أعلى مستويات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وبما يحقق رضا المستفيدين من المراجعين والمرضى وأسرهم ومجتمعهم من الخدمات الصحية.

وبين "صبرة" أن الصناعة الدوائية في مجال زراعة الأعضاء تعتبر صناعة شديدة التعقيد، لذا تكتسب الاتفاقية أهميتها من كونها الأولى من نوعها لشركة روش السويسرية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن هذه الاتفاقية تعد امتدادًا هامًا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع سبيماكو الدوائية بالمملكة العربية السعودية والتي بدأت بنجاح منذ تسعينيات القرن الماضي، إدراكًا من شركة روش السويسرية للدور الريادي الذي تلعبه سبيماكو الدوائية في سوق الدواء المحلي والإقليمي، حيث تقدم خدماتها وفق أحدث المعايير والتقنيات العلمية والصناعية، وتوظف في ذلك أحدث الأجهزة، وتعتمد نظام الخطوط المتكاملة وأنظمة مناولة وتخزين آلية وخدمات صيانة عالية حرصاً منها على توفير أدق النتائج التي تتطابق مع المواصفات والدساتير الدولية.