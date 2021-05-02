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إسرائيل.. حريق كبير بقرية قرب ضواحي مطار بن غوريون وإجلاء سكان

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إسرائيل.. حريق كبير بقرية قرب ضواحي مطار بن غوريون وإجلاء سكان إسرائيل.. حريق كبير بقرية قرب ضواحي مطار بن غوريون وإجلاء سكان
6  فرق إطفاء تحاول السيطرة على الموقف والحد من انتشار النيران

إسرائيل.. حريق كبير بقرية قرب ضواحي مطار بن غوريون وإجلاء سكان

تكافح عناصر جهاز الإطفاء في إسرائيل حريقاً كبيراً اندلع في ضواحي مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحريق نشب في ساحة للخردة المعدنية في موشاف (قرية) زيتان، مشيرة إلى أن ست فرق إطفاء تعمل في الموقع واستطاعت قبل قليل الحد من انتشار النيران.

ولفتت القناة وفق اليوم إلى استقدام قوات إطفاء إضافية إلى الموقع، مضيفة أن الشرطة بادرت إلى إجلاء سكان من المنازل المحيطة بموقع الحريق خوفاً من امتداد النيران إليها، فيما تحلق مروحية تابعة للشرطة فوق القرية.

وأغلقت السلطات جميع مداخل القرية وطالبت الناس بالابتعاد عن موقع الحريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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