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الترائي للإعذار.. "المنيع": لن يرى هلال العيد في ٢٩ رمضان لسببين!

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الترائي للإعذار.. "المنيع": لن يرى هلال العيد في ٢٩ رمضان لسببين! الترائي للإعذار.. "المنيع": لن يرى هلال العيد في ٢٩ رمضان لسببين!
دعا بالسعادة والأمن للمسلمين وقال: الشهر الكريم هذا العام سيكون ٣٠ يوماً

الترائي للإعذار..

أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي ،الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر رمضان لهذا العام سيكون ٣٠ يوماً وأن عيد الفطر سيكون يوم الخميس ، مشيراً إلى أن هلال شوال لن يرى يوم ٢٩ من هذا الشهر لسببين: الأول لغروب الهلال قبل غروب الشمس بـ١٣ دقيقة ، والثاني ولادة الهلال بعد غروب الشمس وبالتحديد في تمام الساعة الـ ٩:٥٩ مساء.

وفي التفاصيل، قال "المنيع": "من المعلوم أن رمضان هذا العام ١٤٤٢هـ ثبت دخوله شرعاً يوم الثلاثاء الموافق ١٣/ ٤ /٢٠٢١ م وعدد أيامه ثلاثون يوماً ؛ ذلك أن ولادة شهر شوال تكون في مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ رمضان ١٤٤٢هـ الساعة ٩ و٥٩ دقيقة ، كما أن شمس يوم الثلاثاء تغرب بعد غروب القمر الساعة ٦ و٥١ دقيقة ويغرب القمر قبلها وبالتحديد الساعة ٦ و ٣٨دقيقة ، وبين غروب القمر قبل الشمس ١٣ دقيقة".

وأضاف: " فليلة الأربعاء هي ليلة آخر يوم من رمضان ، ويوم الأربعاء هو اليوم المكمل لرمضان ثلاثين يوماً فيكون يوم الخميس الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠٢١ م هو أول يوم من أيام شهر شوال وهو يوم عيد الفطر ، جعله الله عيداً فيه السعادة للمسلمين وحقق الأمن والاستقامة والهداية لهم أجمعين".

وقال "االمنيع" معلقاً على بيان المحكمة ترائي الهلال يوم ٢٩ رمضان: "صدور بيان من المحكمة العليا بتحري رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/ ٩ / ١٤٤٢ إعذار لمن لم يؤمن بالحساب الفلكي ، وإلا فلن يرى الهلال لأمرين: أحدهما أن الهلال في هذه الليلة غرب قبل غروب الشمس بـ١٣ دقيقة ، الثاني أن ولادة شهر شوال كان بعد غروب القمر ثم غروب الشمس بعده مساء يوم الثلاثاء ٢٩/ ٩/ ١٤٤٢ ، إذ ستحدث ولادة الهلال في الساعة ٩ و ٥٩ دقيقة من مساء تلك الليلة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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