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الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي
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الخميس 13 مايو 2021 02:51 مساءً
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
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الخميس 13 مايو 2021 02:51 مساءً
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الخميس 13 مايو 2021 02:51 مساءً
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها
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الخميس 13 مايو 2021 02:19 مساءً
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة
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الخميس 13 مايو 2021 02:19 مساءً
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال
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الخميس 13 مايو 2021 01:28 مساءً
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا!
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الخميس 13 مايو 2021 01:25 مساءً
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال
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الخميس 13 مايو 2021 01:15 مساءً
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا
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الخميس 13 مايو 2021 01:15 مساءً
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد
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الخميس 13 مايو 2021 01:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
روحاني: محادثات فيينا حققت تقدما
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 02 مايو 2021 01:10 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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