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بمشاركة "نور".. 250 متطوعاً بمكة لطلاء 160 مبنى سكنياً

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ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد البصري ومبادرة "عمار "

بمشاركة

أطلقت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدّسة مبادرة عمار السعودية؛ التي تهدف إلى تحسين المشهد البصري عبر طلاء المباني السكنية في أحياء مكة المكرّمة، بمشاركة الفرق التطوعية، وعدد من لاعبي كرة القدم السعوديين، وبدعمٍ من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ونظّمت إدارة التطوع البلدي المبادرة التي شملت طلاء واجهات 160 مبنى سكنياً، وإضافة الرسومات الجمالية على المباني بمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة، بحضور ومشاركة اللاعبين الدوليين: محمد نور، وكامل الموسى، وكامل المر.

تأتي هذه المبادرة ضمن الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي تتبناها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة؛ لتمكين الأعمال التطوعية وتفعيل المبادرات النوعية لخدمة المجتمع؛ من خلال منصة أصدقاء التطوع البلدي التي أطلقتها الأمانة أخيراً لتعزيز المشاركة المجتمعية، والحفاظ على المكتسبات الحضرية بالعاصمة المقدّسة وتنميتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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