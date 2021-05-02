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"الصندوق العقاري": توحيد موعد إيداع الدعم بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي

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"الصندوق العقاري": توحيد موعد إيداع الدعم بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي "الصندوق العقاري": توحيد موعد إيداع الدعم بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي
آخر إيداع كان بتاريخ 27 أبريل.. وقال: سعياً منا لتمكين "أهالينا المستفيدين"

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن توحيد موعد إيداع الدعم الشهري بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي.

وقال الصندوق إن الإعلان يأتي سعياً منا لتمكين "أهالينا المستفيدين".

وكان قد أودع صندوق التنمية العقارية، الثلاثاء الماضي الموافق 27 إبريل أكثر من 695 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" وصندوق التنمية العقارية لشهر إبريل الماضي 2021، مؤكداً استمرار الدعم السكني لتمكين الأسر من تملك المساكن بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، إضافة إلى تطبيق "المستشار العقاري"، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، ليتيح لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري الاستعلام عن "القرض المدعُوم" وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني، كما وفّر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة على استفسارات وأسئلة المواطنين مستفيدي القرض العقاري المدعُوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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