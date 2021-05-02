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إيران.. حريق ضخم في مصنع للكيماويات بمدينة قم

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إيران.. حريق ضخم في مصنع للكيماويات بمدينة قم إيران.. حريق ضخم في مصنع للكيماويات بمدينة قم
النيران اندلعت في سيارتَي إطفاء بسبب انفجارات كبيرة

إيران.. حريق ضخم في مصنع للكيماويات بمدينة قم

شهدت مدينة قم الإيرانية، الأحد، حريقاً ضخماً اندلع في مصنع للكيماويات، فيما لم تتضح أسبابه حتى الآن.

وبعد ساعات من اندلاعه، أعلن متحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق بمحافظة قم حميد كريمي؛ إخماد الحريق الهائل دون وقوع خسائر بشرية.

ووفق موقع "الحرة" قال المتحدث، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (فارس)، إن النيران "اندلعت النيران في سيارتَي إطفاء بسبب وقوع انفجارات كبيرة"، مضيفاً أن "اثنين من رجال الإطفاء أُصيبا بجروح خطيرة".

وأوضح أنه نظراً لحجم الحرائق والانفجارات، تمّ إخلاء قسم من المصانع في المنطقة الصناعية، وتابع: "حالياً تم إطفاء الحريق ولم يسمح بانتشار النيران إلى الخزانات الأخرى، التي لو اشتعلت النيران فيها لكنا قد شهدنا حادثاً واسع النطاق في المنطقة الصناعية".

وأشار إلى إرسال 20 آلية و150 إطفائياً إلى الموقع بسبب انتشار الحريق وحدوث انفجارات متتالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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