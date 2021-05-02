أخبار عاجلة

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دام_دمك بعسير.. 200 متبرع فقط في 3 أيام و"الصحة" تدعو لإنقاذ الحياة

Print
دام_دمك بعسير.. 200 متبرع فقط في 3 أيام و"الصحة" تدعو لإنقاذ الحياة دام_دمك بعسير.. 200 متبرع فقط في 3 أيام و"الصحة" تدعو لإنقاذ الحياة
حملة تنفذ بـ4 مواقع رئيسة ترسيخاً للفوائد والهدف الإنساني بالبذل والعطاء

دام_دمك بعسير.. 200 متبرع فقط في 3 أيام و

تجاوز عدد المتبرعين بالدم في منطقة عسير، عبر حملة (#دام_دمك) أكثر من 200 متبرع، وذلك خلال أول 3 أيام من بداية الحملة.

وبينت "صحة عسير"، أن الحملة تُنفذ حالياً في 4 مواقع رئيسة وهي، المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي، والحملة التي ينفذها مستشفى عسير المركزي في مجمع الراشد مول ومستشفى رجال ألمع ومستشفى البرك.

ولفتت إلى أن الحملة مستمرة في المواقع المذكورة إضافة إلى استمرار جميع بنوك الدم في استقبال المتبرعين بالدم، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتبرع بالدم لما له من أهمية وفوائد صحية عظيمة وإسهاماً في إنقاذ حياة الآخرين.

يُذكر أن الصحة تسعى من خلال هذه الحملة إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.


كما تسعى الحملة إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين، لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدم بوزارة الصحة، مع الحرص على اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا