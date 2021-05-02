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رحلة الأشهر الـ6 .. النفط تسجّل صعودها الخامس خلال أبريل

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رحلة الأشهر الـ6 .. أسعار النفط تسجّل صعودها الخامس خلال أبريل رحلة الأشهر الـ6 .. النفط تسجّل صعودها الخامس خلال أبريل
الطلب العالمي على النفط  عاد تقريبًا إلى مستويات ما قبل الجائحة

رحلة الأشهر الـ6 .. أسعار النفط تسجّل صعودها الخامس خلال أبريل

في الوقت الذي لم تسلم النفط من تأثيرات السلالة الهندية لوباء كورونا مع نهاية شهر أبريل ، عاد الطلب العالمي على النفط تقريبًا إلى مستويات ما قبل الجائحة بدعم من خطط التحفيز الاقتصادي في أميركا وتخفيف الإغلاقات في بعض دول العالم.

وبذلك، سجلت أسعار النفط خلال أبريل الماضي صعودها الخامس في غضون ستة أشهر، حيث حقق خام برنت والخام الأميركي مكاسبا شهرية اقتربت من حوالي 6% و 7.5% على التوالي .

في المقابل سجّل الخامان أكبر انخفاض يومي لهما في أكثر من ثلاثة أسابيع مع تراجع الطلب على النفط في الهند بسبب الأزمة الوبائية التي تفتك في الدولة.

فقد أنهت عقود برنت جلسة 30 أبريل منخفضة 1.29 دولار، أو 1.9 % في آخر يوم لتداول العقود تسليم يونيو، وتراجعت عقود الخام الأميركي تسليم يونيو 1.43 دولار، أو 2.2 %.

ووفق " سي ان بي سي" وبحسب محللين متخصصين، فإن الطلب العالمي على الوقود حول العالم يشهد تبايناً مع ارتفاع الاستهلاك في الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي تستأنف فيه دول أخرى الإغلاقات لوقف العدد المتزايد لإصابات كورونا.

وفي حين تعرضت أسعار النفط لضغوط نتيجة المخاوف بإعادة فرض قيود أوسع نطاقاً في الهند والبرازيل للحدّ من انتشار ، تمكّنت أن تسجّل مكاسب هذا الشهر بدعم من خفض إنتاجه من قبل الدول الأعضاء في أوبك +، وعلى رأسها .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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