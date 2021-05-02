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خبير: 3 علامات على القدمين تشير إلى الإصابة بالكبد الدهنية

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خبير: 3 علامات على القدمين تشير إلى الإصابة بالكبد الدهنية خبير: 3 علامات على القدمين تشير إلى الإصابة بالكبد الدهنية
حالة خطيرة يريد الجميع تجنبها

خبير: 3 علامات على القدمين تشير إلى الإصابة بالكبد الدهنية

تحتوي القدمان على عديدٍ من الدلائل على صحة المرء، ويمكن أن تشير إلى خطر الإصابة بحالة صحية خطيرة تتعلق بالكبد.

ويمكن أن تتطور الكبد غير الصحية مع تجاهل الأعراض إلى مرض الكبد الدهنية، وهي حالة خطيرة يريد الجميع تجنبها.

وقبل أن يتطور المرض، غالباً ما تعطي القدم أدلة وعلامات تشير إلى أن الكبد لا تعمل بشكل صحيح.

وحسب موقع " اليوم"، توجد ثلاث علامات على القدمين تحذّر من احتمال تعرُّض شخصٍ ما لخطر الإصابة بمرض الكبد الدهنية.

* نقاط حمراء وبنية أسفل الساق

ويوضح الخبير الصحي الدكتور إريك بيرغ: "إن مظهر القدم يعطي كثيراً من المؤشرات على الصحة العامة للشخص؛ لأن القلب يجب أن يرسل الدم على طول الطريق إلى أسفل القدمين والعودة من خلال نظام الأوعية الدموية. وعادة إذا كانت هناك مشكلة في الكبد ستكون هناك مشكلة في الأوعية الدموية. وسيلاحظ الشخص نقاطاً حمراء وبنية صغيرة يمكن أن تكون لامعة في أسفل الساق".

وهذه علامة على ضعف الدورة الدموية وعادة ما تكون مشكلة في الكبد.

* الكعب المتشقق

وأشار الدكتور بيرغ، إلى أن الكعب المتشقق هو علامة على نقص فيتامين B3 أو نقص في الأحماض الدهنية أوميغا 3، وإحدى وظائف الكبد هي إنتاج الحيوية ومساعدتك على امتصاص هذه الأحماض الدهنية، وبالتالي فإن الكعب المتشقق يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة في الكبد.

* حكة في أسفل القدم

أما العلامة الثالثة فتتمثل في حكة القدم وعادة ما توجد في أسفل القدم. وقال الدكتور بيرغ: "يشير هذا إلى وجود احتياطٍ للسوائل في الكبد ويمكن أن يشير إلى أن الكبد المبتلع يمكن أن يكون أيضاً احتياطياً للصفراء وتراكم الهيستامين؛ ما يحذر من وجود مشكلة في الكبد".

وفي دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، التابعة للمعاهد الوطنية للصحة، تم التحقيق في أمراض الكبد المزمنة.

ووجدت الدراسة أن الحكة هي أحد الأعراض التي يعانيها مرضى أمراض الكبد الدهنية المزمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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