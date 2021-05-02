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"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده

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"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده "القيادة" تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.


وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس أنجي دودا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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