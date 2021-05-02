تسريبات تكشف 3 تغييرات ثورية في "آيفون 13"

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"فوربس" الأمريكية ترصد التحسينات الذكية والعملية

كشفت تقارير صحفية التسريبات الجديدة الخاص بهاتف "آيفون 13" من شركة "أبل" الأمريكية، والتي تتضمن 3 تغييرات وتحديثات ثورية.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريراً يرصد التحسينات الذكية والعملية في هاتف "آيفون 13"، ليصبح شكلها مختلفاً كلياً عما ظهر عليه في النسخ السابقة.

وتتضمن تلك التحسينات الثلاثة تغييرات في حجم الكاميرات الخلفية والهيكل الخاص بالهاتف ككل، وإصداراً مختلفاً تماماً للنسخ صغيرة الحجم.

وجاءت تلك التحسينات في آيفون 13 على النحو التالي:

1- حجم الكاميرات:

تبدو الكاميرات الضخمة الجديدة في آيفون 13، جيدة بشكل مدهش، حيث حولت أبل الوحدات من التخطيط الأفقي إلى التخطيط القطري والسبب في ذلك واضح.

وذلك لأن الكاميرات كبيرة جداً لدرجة أنها ستكون ضيقة للغاية باستخدام الترتيب السابق الأفقي.

وتساعد تلك الكاميرات في تغيير اللعبة في نظم تصوير الهواتف، من حيث التقاط صور الفيديو أو وضع البورتريه.

2- هيكل الهاتف

يبدو أن شركة أبل تجري تغييراً لافتاً للنظر على هاتف "آيفون 13"، خاصة فيما يتعلق بهيكل الهاتف، فيما يتعلق بالجزء الخلفي من النموذج الأولي فهو لن يكون بلوريا أكثر فحسب، بل ستدخل عليه أنسجة أخرى مختلفة لم تستخدم من قبل في هواتف "أبل".

3- آيفون 13 ميني:

تظهر التسريبات الأخيرة أن شركة "أبل" تسعى بصورة كبيرة لتطوير كبير في إصدار "آيفون ميني" الخاص بها، والذي يحظى بشعبية كبيرة لدى عشاق "آيفون".

والذي يحظى أيضاً بتحسينات كبرى في نوعية الشاشات ذات تقنية "برو موشن" وتقوية نطاقات الإنترنت اللاسلكي "واي فاي"، وتحسين كفاءة البطارية واستهلاك الطاقة.