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سقف الحرارة بمكة والرياض.. "المسند" عن "المطرية": هنا تتشكل وتشتد

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سقف الحرارة بمكة والرياض.. "المسند" عن "المطرية": هنا تتشكل وتشتد سقف الحرارة بمكة والرياض.. "المسند" عن "المطرية": هنا تتشكل وتشتد
كشف عن تفاصيل حالة الطقس وتوقع استمرار الحالة في يومها العاشر

سقف الحرارة بمكة والرياض..

كشف أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، تفاصيل حالة الطقس ،اليوم الأحد، متوقعاً استمرار الحالة المطرية الرمضانية الثانية في يومها العاشر، متوقعاً أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من عسير والباحة ومكة المكرمة، ‏وربما تشتد على مرتفعات جازان.

وتوقع "المسند" تشكل سحب قد تكون ممطرة على أجزاء من شمالي الشرقية، وأن تبلغ درجة الحرارة سقف الأربعينيات في مكة ‏وربما تستمر حتى الخريف القادم.

وأضاف في تغريدات متتابعة له، أن متوسط درجة الحرارة في مايو (الظهر) في الرياض‏ عادة يتراوح بين 36-41 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 32م، أو تتجاوز 43م، ‏في حين يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) بين 24 -28م، ونادراً ما تنخفض عن 20م أو تتجاوز 31م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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