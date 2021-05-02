جرعات لقاح #كورونا في #المملكة تتجاوز الـ 9 ملايين و500 ألف

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متحدث الصحة يستعرض اليوم مستجدات اللقاح والمنحنى الوبائي

كشف بث مباشر للأرقام التقريبية لعدد جرعات لقاح #كورونا في #المملكة أن عدد الجرعات في المملكة وصل إلى 9 ملايين و515 ألفاً و757 جرعة.

وتعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصراً.

وخلال المؤتمر، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، ومستجدات اللقاح، "نتعاون ما نتهاون في رمضان"، وخريطة الإصابات الأسبوعية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيراً، والإحصائيات والخدمات الصحية.