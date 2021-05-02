القبض على 3 مواطنين من أرباب السوابق قاموا بسرقة 6 منازل ومتاجر بالرياض

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شملت بضائع وأجهزة إلكترونية وممتلكات تقدّر بـ 550 ألف ريال وتمّ استردادها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين من أرباب السوابق، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا (6) جرائم؛ تمثلت في سرقة المنازل والمتاجر، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وأجهزة إلكترونية وممتلكات تقدر بقيمة (550) ألف ريال وتمّ استردادها، كما تمّ ضبط المركبة المستخدمة في السرقة، وجرى توقيفهم، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.