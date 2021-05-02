أخبار عاجلة

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القبض على 3 مواطنين من أرباب السوابق قاموا بسرقة 6 منازل ومتاجر بالرياض

Print
القبض على 3 مواطنين من أرباب السوابق قاموا بسرقة 6 منازل ومتاجر بالرياض القبض على 3 مواطنين من أرباب السوابق قاموا بسرقة 6 منازل ومتاجر بالرياض
شملت بضائع وأجهزة إلكترونية وممتلكات تقدّر بـ 550 ألف ريال وتمّ استردادها

القبض على 3 مواطنين من أرباب السوابق قاموا بسرقة 6 منازل ومتاجر بالرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين من أرباب السوابق، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا (6) جرائم؛ تمثلت في سرقة المنازل والمتاجر، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وأجهزة إلكترونية وممتلكات تقدر بقيمة (550) ألف ريال وتمّ استردادها، كما تمّ ضبط المركبة المستخدمة في السرقة، وجرى توقيفهم، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة

كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا