أخبار عاجلة

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على 7 مناطق

Print
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على 7 مناطق "الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على 7 مناطق
تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، الشرقية، الرياض)، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة

كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا