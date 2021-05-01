13 خدمة ذات قيمة مضافة تجمعها التعاونية تحت مظلة "تاج"

★ ★ ★ ★ ★

منظومة متكاملة تعزز رضا عملاء التأمين الطبي

أطلقت شركة التعاونية للتأمين اليوم برنامج "تاج" الأول من نوعه في سوق التأمين السعودي، والذي يجمع 13 خدمة ذات قيمة مضافة تحت مظلة واحدة، وتتناسب مع احتياجات جميع عملاء التأمين الطبي على اختلاف شرائحهم.

هذا، ويتيح برنامج "تاج" باقة مميزة من خدمات القيمة المضافة التي تقدمها التعاونية لعملائها مجاناً وتشمل عدداً من الخدمات الهامة مثل "استشر طبيبك" التي توفر خدمة متكاملة للتطبيب عن بعد دون الحاجة لزيارة المستشفى، وخدمة "إعادة صرف أدوية الأمراض المزمنة" لمدة تصل إلى 6 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني وتسليمها في المنزل دون مراجعة الطبيب المعالج.

ويوفر برنامج "تاج" أيضاً خدمة "اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ للأطفال" اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻدة و7 ﺳﻨﻮات، وفقًا لجدول اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ، إضافة إلى خدمة "إدارة الأمراض المزمنة" التي تتيح للمريض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺣﺘﻰ إﻋﺎدة ﺻﺮف اﻟﺪواء، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﺘﻲ تتوفر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﻤﺤﻞ إﻗﺎﻣته.

علاوة على ذلك، سيستفيد عملاء التأمين الطبي أيضاً من برنامج متابعة الحمل الذي يوفر ﺧﻄﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ للتوعوية بإجراءات المتابعة الحمل ويقدم النصائح للسيدات الحوامل خلال ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ الحمل، كما يوفر برنامج "تاج" للعملاء أﺛﻨﺎء ﺳﻔﺮهم ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ومن خلال الشريك اﻟﺪوﻟﻲ "أﺳﺴﺖ أﻣﺮﻳﻜﺎ" خدمات الإﺧﻼء اﻟﻄﺒﻲ، واﻟﺮأي اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺒﺪﻳﻞ، واﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺒﻲ، وإﻋﺎدة اﻟﺠﺜﻤﺎن إﻟﻰ موطنه الأﺻﻠﻲ.

وتشمل خدمات "تاج" المميزة أيضاً خدمة "استعاضة المصروفات الطبية" التي يتكبدها العميل أثناء علاجه في المراكز الطبية خارج الشبكة المعتمدة للحالات الطبية الطارئة، حيث تتيح هذه الخدمة استرداد المصروفات الطبية بتقديم طلب من خلال تطبيق التعاونية أو موقع التعاونية الإلكتروني ورفع المستندات اللازمة لتقوم التعاونية بتسوية الطلب وتحويل المبلغ المستحق على الحساب البنكي للعميل خلال فترة زمنية قصيرة. كما يشمل تاج أيضاً خدمات "صرف الدواء المباشر"، و"منسقات خدمات العملاء في المستشفيات"، و"التعميد الفوري"، و"إعادة الاتصال لتوضيح رفض الموافقات الطبية"، و"الإشعار بالرسائل النصية"، و"مركز اتصال على مدار الساعة"، وخدمات "تطبيق التعاونية للأجهزة الذكية".

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام عمليات التأمين الطبي بالتعاونية، مازن حجاب، أن التعاونية تضع الاهتمام بالعميل ضمن أهدافها الاستراتيجية، وتحرص دائماً على ابتكار البرامج والخدمات التي تتفهم احتياجات العميل وتحسن من تجربته وتحقق أعلى مستوى من رضا العميل وولائه. لذلك فإن برنامج "تاج" يهدف إلى دعم الحماية التأمينية تعزيز الرعاية الصحية التي توفرها برنامجنا التأمينية، وذلك بإضافة 13 خدمة مميزة ومجانية الأمر الذي يمثل تطوراً نوعياً في مفاهيم خدمة العملاء التي تضع مصلحة العميل في مقدمة أولوياتنا.

وأوضح حجاب "أن عملاء التأمين الطبي بكافة فئاتهم يمكنهم الوصول لخدمات برنامج "تاج" عن طريق القنوات الإلكترونية للتعاونية والتي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق التعاونية للأجهزة الذكية، من خلال خطوات بسيطة وسهلة، وفي حال وجود أي استفسار الاتصال بمركز التواصل على الرقم 920019990.

الجدير بالذكر أن التعاونية كانت قد أطلقت مؤخراً برنامجها المبتكر "التعاونية فيتالتي" الأول من نوعه في المملكة والشرق الأوسط، والذي يساعد عملاء التأمين الطبي في تغيير نمط حياتهم واعتماد عادات صحية إيجابية تساعدهم لعيش حياة أفضل وتجنبهم الكثير من الأمراض، وذلك من خلال تقييم حالتهم الصحية، ووضع أهداف صحية وبدنية وغذائية أسبوعية وشهرية تجعلهم أكثر نشاطاً وتتيح لهم كسب النقاط وبالتالي تؤهلهم للحصول على مكافآت مميزة من شركاء البرنامج.